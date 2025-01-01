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Mahendragarh-Narnaul News: रक्तदान में योगदान के लिए मनीष सम्मानित

Mon, 16 Nov 2026 12:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:17 AM IST
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Manish honored for his contribution to blood donation
फोटो 02 मनीष को सम्मानित करते डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिढ़ा। स्रोत: संस्था
नारनौल। नेकी की दीवार नीडी हेल्प ग्रुप के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष गोगिया को सामाजिक कार्यों और रक्तदान के क्षेत्र में योगदान के लिए करनाल में सम्मानित किया गया। नेशनल इंटीग्रेशन फोरम ऑफ आर्टिस्ट्स (निफा) की ओर से मंगल सिंह सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने उन्हें सम्मान दिया। मनीष गोगिया ने सम्मान का श्रेय अपने सहयोगियों और रक्तवीरों को देते हुए कहा कि आपातकाल में मरीजों को रक्त उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। संवाद
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