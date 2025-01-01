Mahendragarh-Narnaul News: राधे-राधे के संकीर्तन के साथ निकाली प्रभात फेरी

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नारनौल। श्री राधा रानी प्रभात फेरी ट्रस्ट की ओर से रविवार को मोहल्ला गुरुनानकपुरा से श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और राधे-राधे का संकीर्तन किया। प्रभात फेरी का शुभारंभ मुख्य यजमान सुनीता देवी सिंगला ने परिवार सहित पूजा-अर्चना और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद चेतन जिंदल ने यात्रा को रवाना किया। झांझ, मंजीरे, ढोल और हारमोनियम की धुन पर श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। यात्रा का मेहता चौक, गुरुनानकपुरा और सब्जी मंडी में पुष्पवर्षा से स्वागत किया गया। प्रधान भूपेश संघी ने बताया कि प्रभात फेरी से एकत्रित राशि गोसेवा में लगाई जाती है। संवाद