Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   A morning procession was taken out, accompanied by the chanting of 'Radhe-Radhe'.

Mahendragarh-Narnaul News: राधे-राधे के संकीर्तन के साथ निकाली प्रभात फेरी

Mon, 16 Nov 2026 12:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
A morning procession was taken out, accompanied by the chanting of 'Radhe-Radhe'.
फोटो नंबर-08प्रभात फेरी के दौरान भजनों पर झूमते श्रद्धालु। स्रोत: संस्था
नारनौल। श्री राधा रानी प्रभात फेरी ट्रस्ट की ओर से रविवार को मोहल्ला गुरुनानकपुरा से श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और राधे-राधे का संकीर्तन किया। प्रभात फेरी का शुभारंभ मुख्य यजमान सुनीता देवी सिंगला ने परिवार सहित पूजा-अर्चना और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद चेतन जिंदल ने यात्रा को रवाना किया। झांझ, मंजीरे, ढोल और हारमोनियम की धुन पर श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। यात्रा का मेहता चौक, गुरुनानकपुरा और सब्जी मंडी में पुष्पवर्षा से स्वागत किया गया। प्रधान भूपेश संघी ने बताया कि प्रभात फेरी से एकत्रित राशि गोसेवा में लगाई जाती है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed