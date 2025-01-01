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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Young people were presented with a book after being invested with the sacred thread (janeu).

Mahendragarh-Narnaul News: युवाओं को जनेऊ धारण करवाकर भेंट की पुस्तक

Mon, 16 Nov 2026 12:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:21 AM IST
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Young people were presented with a book after being invested with the sacred thread (janeu).
फोटो संख्या:61- गांव गाहड़ा में  आयोजित वैदिक कार्यक्रम एवं वार्षिक उत्सव के दौरान उषा आर्या  क
कनीना। गांव गाहड़ा में वेद प्रचार मंडल जिला महेंद्रगढ़ के दिशा-निर्देशन में आयोजित आर्य समाज का दो दिवसीय वैदिक कार्यक्रम एवं वार्षिक उत्सव रविवार को संपन्न हुआ। दूसरे दिन आचार्य यशपाल शास्त्री के ब्रह्मत्व में वैदिक यज्ञ हुआ। इस दौरान कई युवाओं को जनेऊ धारण करवाकर महर्षि दयानंद की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश भेंट की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मवीर सिंह आर्य ने की। आचार्य यशवीर शास्त्री ने यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व बताया। भजनोपदेशकों ने भजनों से श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। संवाद
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