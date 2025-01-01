Mahendragarh-Narnaul News: नसीबपुर में छठ पर्व पर व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:19 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:19 AM IST
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नारनौल। लोकआस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ रविवार को शहर के नसीबपुर गांव स्थित जेटूबाबा मंदिर के जलाशय में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान पूर्वांचल के परिवारों ने विधि-विधान से पूजा की और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।
छठ पर्व को लेकर मंदिर परिसर और जलाशय के घाटों को रंग-बिरंगी लाइटों, फूलों और सजावटी लड़ियों से सजाया गया था। शाम होते ही श्रद्धालु फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद से भरे बांस के सूप लेकर घाट पर पहुंचे। व्रतियों ने जलाशय में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इस दौरान पारंपरिक छठ गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।
श्रद्धालु अवधेश ठाकुर ने बताया कि छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। व्रती दो दिन तक निर्जला उपवास रखते हैं। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाएगा।
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आचार्य क्रांति निर्मल ने बताया कि छठ चार दिवसीय पर्व है। यह सूर्य देव की उपासना और परिवार की खुशहाली की कामना का प्रतीक है।
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छठ पर्व को लेकर मंदिर परिसर और जलाशय के घाटों को रंग-बिरंगी लाइटों, फूलों और सजावटी लड़ियों से सजाया गया था। शाम होते ही श्रद्धालु फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद से भरे बांस के सूप लेकर घाट पर पहुंचे। व्रतियों ने जलाशय में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इस दौरान पारंपरिक छठ गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।
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श्रद्धालु अवधेश ठाकुर ने बताया कि छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। व्रती दो दिन तक निर्जला उपवास रखते हैं। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाएगा।
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आचार्य क्रांति निर्मल ने बताया कि छठ चार दिवसीय पर्व है। यह सूर्य देव की उपासना और परिवार की खुशहाली की कामना का प्रतीक है।