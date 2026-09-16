Mahendragarh-Narnaul News: पर्यावरण क्विज में मंढाणा स्कूल प्रथम
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:42 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
नारनौल। पर्यावरण से जुड़े सवालों का सही जवाब देकर मंढाणा स्कूल की टीम ने जिलास्तरीय पर्यावरण क्विज में पहला स्थान हासिल किया। आरोही मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मंढाणा में आयोजित प्रतियोगिता में जिले के 26 राजकीय विद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। हर टीम में कक्षा आठवीं से दसवीं तक के तीन विद्यार्थी शामिल रहे।
प्रतियोगिता में विद्यार्थियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े सवाल पूछे गए। पहले चरण में 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। अधिक अंक हासिल करने वाली सात टीमों को फाइनल के लिए चुना गया।
फाइनल मुकाबले में प्रश्नोत्तरी, विजुअल, ऑडियो-विजुअल और रैपिड फायर राउंड कराए गए। क्विज मास्टर विक्रम यादव और सुमन ने प्रतियोगिता का संचालन किया। विजय कुमार, शशि कला और ज्योति सैनी ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
विज्ञापन
मुकाबले में मंढाणा स्कूल की टीम प्रथम, सीएमईई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, आजमाबाद मोखुता की टीम द्वितीय और राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सीहमा की टीम तृतीय रही।
जिला शिक्षा अधिकारी विश्वेश्वर कौशिक, प्राचार्य लीलू राम यादव और जिला विज्ञान विशेषज्ञ रविंद्र कुमार ने विजेता टीमों को मोमेंटो और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया।
विज्ञापन
प्रतियोगिता में विद्यार्थियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े सवाल पूछे गए। पहले चरण में 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। अधिक अंक हासिल करने वाली सात टीमों को फाइनल के लिए चुना गया।
विज्ञापन
फाइनल मुकाबले में प्रश्नोत्तरी, विजुअल, ऑडियो-विजुअल और रैपिड फायर राउंड कराए गए। क्विज मास्टर विक्रम यादव और सुमन ने प्रतियोगिता का संचालन किया। विजय कुमार, शशि कला और ज्योति सैनी ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
विज्ञापन
मुकाबले में मंढाणा स्कूल की टीम प्रथम, सीएमईई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, आजमाबाद मोखुता की टीम द्वितीय और राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सीहमा की टीम तृतीय रही।
जिला शिक्षा अधिकारी विश्वेश्वर कौशिक, प्राचार्य लीलू राम यादव और जिला विज्ञान विशेषज्ञ रविंद्र कुमार ने विजेता टीमों को मोमेंटो और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया।