विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संगठनों ने स्टेशन मास्टर कृष्ण कुमार के माध्यम से प्रधानमंत्री, रेलमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और विधायक कंवर सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाने और इसे प्रस्तावित रेल मार्गों से जोड़ने की मांग की गई। साथ ही जल्द शहर में बड़ी महापंचायत बुलाने का फैसला लिया गया।दैनिक रेलयात्री महासंघ के अध्यक्ष रामनिवास पाटोदा ने कहा कि महेंद्रगढ़ की रेलवे लाइन पिछले 84 वर्षों से उपेक्षा का शिकार है। सरकारों ने क्षेत्र की रेल सुविधाओं के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मांग की कि पुराने सर्वे के अनुसार महेंद्रगढ़ को झज्जर-कोसली-कनीना और दादरी-अलवर-नारनौल-बहरोड़ रेल मार्ग से जोड़ा जाए।उन्होंने बताया कि झज्जर से रेवाड़ी तक रेल लाइन चालू है और झज्जर से कोका-कुलाना तक 25 किलोमीटर ट्रैक भी मौजूद है। कोका-कुलाना से कोसली तक 20 किलोमीटर नई लाइन तथा महेंद्रगढ़ से नारनौल तक कुराहवटा, नांगल सिरोही और नसीबपुर होते हुए करीब 25 किलोमीटर ट्रैक बनाने से महेंद्रगढ़ को जंक्शन बनाया जा सकता है। इससे करीब 85 किलोमीटर का रेल मार्ग कम लागत में तैयार हो सकता है।पाटोदा ने कहा कि महेंद्रगढ़ सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ शिक्षा का भी बड़ा केंद्र है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में देशभर के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। वर्ष 2008 में ब्रॉडगेज, 2021 में विद्युतीकरण और 2024 में इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ, लेकिन नई रेल लाइनों और दोहरीकरण की मांग अब तक अधूरी है। संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।