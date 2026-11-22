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कराटे कोच लोकेश सैनी ने बताया कि गौतम बुद्ध स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से 14 और 15 नवंबर को कराटे बेल्ट परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें कुल 15 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने कराटे की विभिन्न तकनीकों और कौशल का प्रदर्शन किया। परीक्षा में सफल रहने वाले आठ खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया।उन्होंने बताया कि जनवी यादव, अयांश, स्वस्तिक, प्रज्ञान और एकाग्र ने ऑरेंज बेल्ट हासिल की। वहीं रुहानी, लाव्या और यशस्वी ने येलो बेल्ट प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।कोच लोकेश सैनी ने कहा कि कराटे केवल खेल नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके नियमित अभ्यास से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही उनमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी विकसित होती है।उन्होंने सभी सफल खिलाड़ियों को बधाई देते हुए नियमित अभ्यास जारी रखने और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से भी खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को बधाई दी गई तथा उनके भविष्य की कामना की गई। संवाद