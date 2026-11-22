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नारनौल। श्री राधा रानी प्रभात फेरी ट्रस्ट की ओर से रविवार सुबह मोहल्ला कायस्थवाड़ा से श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर राधे-राधे का संकीर्तन किया। मुख्य यजमान मनोज गोस्वामी के निवास पर पूजा-अर्चना और दीप प्रज्ज्वलित कर प्रभात फेरी का शुभारंभ हुआ। संरक्षक चेतन जिंदल ने यात्रा को रवाना किया। श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन करते हुए नलापुर, मोटा महादेव और फ्रांसखाना सहित विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। जगह-जगह पुष्पवर्षा से स्वागत हुआ। प्रधान भूपेश संघी ने बताया कि प्रभात फेरी से एकत्रित राशि गोसेवा में लगाई जाती है। संवाद