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उन्होंने दोंगड़ा, बेवल, राता कलां, मोहनपुर मोड़, मोहनपुर, उन्हानी, बागोत, झाड़ली और छितरोली सहित अनेक गांवों में ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान युवाओं ने बाइक काफिलों और ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया।ग्रामीणों को संबोधित करते हुए दिग्विजय चौटाला ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई, लेकिन जनता को उनका लाभ नहीं मिल रहा।किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार गेहूं के एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी कर किसानों के साथ मजाक कर रही है। सरकार को बताना चाहिए कि वह किन 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल वादे नहीं, बल्कि फसलों का उचित मूल्य और वास्तविक राहत चाहिए।दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अहीरवाल वीरों और स्वाभिमानी लोगों की धरती है। यहां के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपनी पहली बड़ी रैली की थी। उन्होंने कहा कि अहीरवाल का राजनीतिक योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है।इस दौरान वे उन्हानी गांव में अपने पुराने साथी जयवीर फौजी की बेटी की शादी में भी पहुंचे और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया।