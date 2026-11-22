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भाजपा की ओर से जारी सूची में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों सहित कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। राष्ट्रीय मंत्री के पद पर सात नेताओं की नियुक्ति की गई है। इनमें हरियाणा के नारनौल निजामपुर रोड निवासी सरिता जांगिड़ का नाम भी शामिल है।नई जिम्मेदारी मिलने पर सरिता जांगिड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मोर्या, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अर्चना गुप्त्ता का आभार जताया।उन्होंने हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा का विशेष रूप से धन्यवाद किया। सरिता ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसे वे पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाएंगी।उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के हितों के लिए आवाज उठाना और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी।