Mahendragarh-Narnaul News: सिसोठ स्कूल में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ हवन
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:36 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:36 PM IST
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महेंद्रगढ़। गांव सिसोठ स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में रविवार सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन का आयोजन किया गया। यज्ञाचार्य वेदप्रकाश आर्य ने विधि-विधान से यज्ञ संपन्न कराया। इसमें विपिन ने यजमान की भूमिका निभाई।
इस दौरान वेदप्रकाश आर्य ने हवन के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नियमित हवन करने से मन को शांति मिलती है और वातावरण शुद्ध होता है। उन्होंने हवन के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभों की जानकारी भी दी।
हवन में हाउसिंग बोर्ड कमेटी के पूर्व प्रधान शमशेर सिंह यादव, दीपक, योगेश, परिणिति सहित अनेक ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने आहुतियां दीं। बच्चों ने वैदिक मंत्रों का सुंदर उच्चारण किया।
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वेदप्रकाश आर्य ने बताया कि 7 जून से हर रविवार सुबह 8 बजे विद्यालय परिसर में हवन किया जा रहा है। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने ग्रामीणों से परिवार सहित पहुंचकर यज्ञ में आहुति देने और वैदिक परंपराओं से जुड़ने की अपील की।
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इस दौरान वेदप्रकाश आर्य ने हवन के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नियमित हवन करने से मन को शांति मिलती है और वातावरण शुद्ध होता है। उन्होंने हवन के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभों की जानकारी भी दी।
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हवन में हाउसिंग बोर्ड कमेटी के पूर्व प्रधान शमशेर सिंह यादव, दीपक, योगेश, परिणिति सहित अनेक ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने आहुतियां दीं। बच्चों ने वैदिक मंत्रों का सुंदर उच्चारण किया।
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वेदप्रकाश आर्य ने बताया कि 7 जून से हर रविवार सुबह 8 बजे विद्यालय परिसर में हवन किया जा रहा है। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने ग्रामीणों से परिवार सहित पहुंचकर यज्ञ में आहुति देने और वैदिक परंपराओं से जुड़ने की अपील की।