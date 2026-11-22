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इस दौरान वेदप्रकाश आर्य ने हवन के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नियमित हवन करने से मन को शांति मिलती है और वातावरण शुद्ध होता है। उन्होंने हवन के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभों की जानकारी भी दी।हवन में हाउसिंग बोर्ड कमेटी के पूर्व प्रधान शमशेर सिंह यादव, दीपक, योगेश, परिणिति सहित अनेक ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने आहुतियां दीं। बच्चों ने वैदिक मंत्रों का सुंदर उच्चारण किया।वेदप्रकाश आर्य ने बताया कि 7 जून से हर रविवार सुबह 8 बजे विद्यालय परिसर में हवन किया जा रहा है। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने ग्रामीणों से परिवार सहित पहुंचकर यज्ञ में आहुति देने और वैदिक परंपराओं से जुड़ने की अपील की।