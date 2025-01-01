Mahendragarh-Narnaul News: कुरुक्षेत्र को हराकर महेंद्रगढ़ क्वार्टर फाइनल में
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:21 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:21 AM IST
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कनीना। 59वीं राज्य स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता का आयोजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हसनपुर, झज्जर में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के पहले दिन महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। महेंद्रगढ़ की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए कुरुक्षेत्र को 10-6 से हराकर जीत दर्ज की।
इस जीत के साथ महेंद्रगढ़ की टीम ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जिले की ओर से एसडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल छीथरोली की टीम मैदान में उतरी।
टीम के चेयरमैन अजमेर सिंह दांगी ने बताया कि खिलाड़ियों ने पहले ही मुकाबले में बेहतर तालमेल और दमदार खेल दिखाया। जीत के बाद खिलाड़ियों में उत्साह है और वे अगले मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
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महेंद्रगढ़ टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर जिला खेल विभाग के अधिकारियों, स्कूल प्रबंधन और खेल प्रेमियों ने खुशी जताई। सभी ने खिलाड़ियों को आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि टीम आगे भी शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेगी।
इस अवसर पर महेंद्रगढ़ के एईओ विक्रम सिंह, पूर्व एईओ डॉ. हंसराज गुर्जर, डीपीई मुकेश कुमार और डीपीई शिव रत्न शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
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इस जीत के साथ महेंद्रगढ़ की टीम ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जिले की ओर से एसडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल छीथरोली की टीम मैदान में उतरी।
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टीम के चेयरमैन अजमेर सिंह दांगी ने बताया कि खिलाड़ियों ने पहले ही मुकाबले में बेहतर तालमेल और दमदार खेल दिखाया। जीत के बाद खिलाड़ियों में उत्साह है और वे अगले मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
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महेंद्रगढ़ टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर जिला खेल विभाग के अधिकारियों, स्कूल प्रबंधन और खेल प्रेमियों ने खुशी जताई। सभी ने खिलाड़ियों को आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि टीम आगे भी शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेगी।
इस अवसर पर महेंद्रगढ़ के एईओ विक्रम सिंह, पूर्व एईओ डॉ. हंसराज गुर्जर, डीपीई मुकेश कुमार और डीपीई शिव रत्न शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।