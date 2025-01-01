Mahendragarh-Narnaul News: कुरुक्षेत्र को हराकर महेंद्रगढ़ क्वार्टर फाइनल में

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इस जीत के साथ महेंद्रगढ़ की टीम ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जिले की ओर से एसडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल छीथरोली की टीम मैदान में उतरी।टीम के चेयरमैन अजमेर सिंह दांगी ने बताया कि खिलाड़ियों ने पहले ही मुकाबले में बेहतर तालमेल और दमदार खेल दिखाया। जीत के बाद खिलाड़ियों में उत्साह है और वे अगले मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार हैं।महेंद्रगढ़ टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर जिला खेल विभाग के अधिकारियों, स्कूल प्रबंधन और खेल प्रेमियों ने खुशी जताई। सभी ने खिलाड़ियों को आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि टीम आगे भी शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेगी।इस अवसर पर महेंद्रगढ़ के एईओ विक्रम सिंह, पूर्व एईओ डॉ. हंसराज गुर्जर, डीपीई मुकेश कुमार और डीपीई शिव रत्न शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।