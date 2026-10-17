Mahendragarh-Narnaul News: चांदूवाड़ा की रामलीला में भगवान राम ने किया बाली का वध

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मंचन के दौरान कलाकारों ने भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता तथा बाली वध के प्रसंग को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। राम की भूमिका दीपक हरित, लक्ष्मण की अनिल चौहान, हनुमान की तरुण सोनी, सुग्रीव की जोगेंद्र छल्पाड़िया, बाली की बलवंत सैनी, तारा की दिनेश सैनी और अंगद की भूमिका लोकेश सोनी ने निभाई।मंचन के दौरान बाली और सुग्रीव के बीच विवाद की कहानी राम को बताई गई। भगवान राम ने मित्र के दुख को बड़ा समझकर सुग्रीव को बाली से युद्ध करने को कहा। मंच पर बाली और सुग्रीव के युद्ध का मंचन और भगवान राम द्वारा बाली को छुपकर मारने की लीला दिखाई गई। बाली वध के साथ रात लीला को विराम दिया गया।