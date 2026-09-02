Mahendragarh-Narnaul News: जन्माष्टमी की रौनक के बीच कचरे के ढेर, सफाई व्यवस्था बेपटरी

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शहर के मुख्य बाजारों और वार्डों में नियमित सफाई नहीं होने से करीब एक माह से लगभग 40 टन कूड़ा जमा होने की बात सामने आई है। हवा चलने पर कचरा सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में फैल रहा है। खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को भी गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा है।डंपिंग पॉइंट से ठेकेदार के कर्मचारी कचरा उठाकर ले जा रहे हैं, लेकिन बाजारों में सफाई नहीं हो पा रही है। त्योहार के दौरान भीड़ बढ़ने से कचरा भी अधिक जमा हो रहा है।नगर पालिका ने कई स्थानों पर डस्टबीन रखवाए हैं, लेकिन इनके आसपास भी कूड़ा सड़कों पर फैला हुआ है। लोगों ने नियमित सफाई और कचरा उठाने की व्यवस्था जल्द बहाल करने की मांग की है।.........कर्मचारियों और सरकार की खींचतान में आमजन पिस रहे हैं। एक सप्ताह से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर होने से पूरे शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं। नालियां भी गंदगी से अटी पड़ी हैं जिसके कारण दिनभर लोग बदबू से परेशानी हो रही है।...........नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल पर होने के कारण शहर में सफाई चरमरा गई है। प्रदेश सरकार व सफाई कर्मचारियों के बीच आमजन परेशान हो रहा है। डोर टू डोर में लगे कर्मचारी केवल डंपिंग पॉइंटों से कचरा उठा रहे हैं।वर्जन:डोर टू डोर कचरा उठाने वाली एजेंसी की ओर से कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। डंपिंग पॉइंटों से नियमित रूप से कचरे का उठान हो रहा है। बाजार में नियमित सफाई के लिए अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करा दी जाएगी।