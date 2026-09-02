Mahendragarh-Narnaul News: वंदना दीक्षित ने यूजीसी नेट में 98.51 अंक प्राप्त किए
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:52 PM IST
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कनीना। गांव गुढ़ा निवासी वंदना दीक्षित ने यूजीसी नेट परीक्षा में 98.51 अंक प्राप्त कर अपने गांव का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने यह सफलता कड़ी मेहनत और स्व-अध्ययन से हासिल की है। वंदना दीक्षित ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और सास-ससुर को दिया है। उन्होंने बताया कि उनके भाई पंकज वशिष्ठ ने उनका मार्गदर्शन किया। इस उपलब्धि तक पहुंचने में उनके पति मुकेश दीक्षित का भी पूर्ण सहयोग रहा। वंदना ने कहा कि यह सफलता उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो मानते हैं कि शादी के बाद पढ़ाई संभव नहीं होती। उन्होंने जोर दिया कि मजबूत इरादा हो तो सब कुछ संभव है। संवाद
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