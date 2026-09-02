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कविता के जरिये युवाओं में जगाएं देशभक्ति की भावना : विधायक ओमप्रकाश

Wed, 02 Sep 2026 11:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:53 PM IST
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Instill a spirit of patriotism among the youth through poetry: MLA Omprakash
फोटो नंबर- 27कार्यक्रम को संबो​धित करते मुख्य अति​थि विधायक ओमप्रकाश यादव। संवाद - फोटो : सांकेतिक
नारनौल। विधायक ओमप्रकाश यादव ने कहा कि कवियों ने जिस प्रकार देशभक्ति और समाज सुधार के बारे में अपनी कविताओं से संदेश दिया, इसे देखकर लगता है कि आज के युवाओं को इससे जोड़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने यह बात अमर उजाला की ओर से बुधवार को रेवाड़ी रोड स्थित सरस्वती गार्डन में ‘मां तुझे प्रणाम’ कार्यक्रम के तहत ‘शब्दों की महफिल’ कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में कही।
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कार्यक्रम में साहित्य एवं समाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। विभिन्न क्षेत्रों से आए कवियों में हास्य कवि योगेश के समदर्शी, गीतकार सत्यपाल सत्यम, ओज कवि सुल्तान सिंह, गीतकार मनोज कुमार मनोज, ओज कवि कर्मबीर तंवर तिगडानिया और युवा कवयित्री अदिति यादव ने अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति, प्रेम व समाज की मौजूदा स्थिति पर करारा व्यंग्य किया। कार्यक्रम में की अध्यक्षता उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारी डॉ. अजीत चौधरी ने की।
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कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों एसडी स्कूल ककराला, आर्यावर्त सेवा न्यास नारनौल, एएनई इंडस्ट्रीज नारनौल, सरस्वती गार्डन नारनौल, सीएलसी एकेडमी नारनौल, नालंदा स्कूल डालनवास, सीबीएम हॉस्पिटल्स नारनौल, ज्ञान बूस्टर एकेडमी नारनौल, पूजा हॉस्पिटल नारनौल, जयपुर हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल नारनौल, मुरारी हॉस्पिटल नारनौल, विजय इंटरनेशनल स्कूल बलाना, एचपीएस स्कूल नारनौल, इंडस वैली स्कूल दौंगड़ा अहीर तथा श्रीकृष्ण स्कूल भुगांरका को मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया।
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इस अवसर पर डॉ. आरपी सिंह, जगदेव यादव, डॉ. मनीष शर्मा, वेदपाल यादव, तेजबीर यादव, डॉ. चंद्रमोहन, डॉ. जितेंद्र भारद्वाज, डॉ. संजय शर्मा, डॉ. पंकज गौड़, डॉ. सचिन, हिम्मत सिंह, एडवोकेट राजकुमार यादव, एडवोकेट नरेंद्र यादव, संदीप वशिष्ठ, डॉ. विनोद यादव व क्रांति निर्मल शास्त्री आदि मौजूद रहे।
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