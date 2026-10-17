Mahendragarh-Narnaul News: नांगल काठा के हर्षित दहिया बने कर्नाटक राज्यपाल के ओएसडी

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उल्लेखनीय है कि हर्षित दहिया लंबे समय से भाजपा की वरिष्ठ नेता डॉ. सुधा यादव से जुड़े हुए हैं। उनके सार्वजनिक जीवन की यात्रा में डॉ. सुधा यादव का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेने और सार्वजनिक जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों को करीब से समझने का अवसर मिला।हर्षित दहिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी और एलएलएम की डिग्री हासिल की है। कानून की शिक्षा के माध्यम से उन्हें संवैधानिक व्यवस्था, विधिक विषयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने का अवसर मिला। इसके अलावा, छात्र जीवन के दौरान वे आरएसएस से संबद्ध एबीवीपी से भी जुड़े रहे। संवाद