फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Harshit Dahiya from Nangal Katha appointed as OSD to the Governor of Karnataka

Mahendragarh-Narnaul News: नांगल काठा के हर्षित दहिया बने कर्नाटक राज्यपाल के ओएसडी

Sat, 17 Oct 2026 11:01 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
Harshit Dahiya from Nangal Katha appointed as OSD to the Governor of Karnataka
फोटो 04 राज्यपाल सुधा यादव को गुलदस्ता भेंट करते ह​र्षित। स्रोत: प्रवक्ता
नारनौल। जिले के गांव नांगल काठा निवासी हर्षित दहिया एडवोकेट को कर्नाटक के राज्यपाल का ऑफिसर ओएसडी नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति से गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है।
विज्ञापन


उल्लेखनीय है कि हर्षित दहिया लंबे समय से भाजपा की वरिष्ठ नेता डॉ. सुधा यादव से जुड़े हुए हैं। उनके सार्वजनिक जीवन की यात्रा में डॉ. सुधा यादव का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेने और सार्वजनिक जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों को करीब से समझने का अवसर मिला।
विज्ञापन

हर्षित दहिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी और एलएलएम की डिग्री हासिल की है। कानून की शिक्षा के माध्यम से उन्हें संवैधानिक व्यवस्था, विधिक विषयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने का अवसर मिला। इसके अलावा, छात्र जीवन के दौरान वे आरएसएस से संबद्ध एबीवीपी से भी जुड़े रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed