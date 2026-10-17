फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Grounds prepared for sports competitions to be held at the fair

Mahendragarh-Narnaul News: मेले में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के लिए मैदान तैयार

Sat, 17 Oct 2026 11:00 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
Grounds prepared for sports competitions to be held at the fair
फोटो संख्या:55- माता भूरा भवानी मंदिर में खेलों को लेकर जिम्मेवारी सौंपते मंदिर कमेटी प्रधान सं
महेंद्रगढ़। सिद्ध पीठ माता भूरा भवानी मंदिर सिसोठ में आयोजित होने वाले 18वें मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेले में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के लिए मंदिर कमेटी की ओर से वॉलीबॉल मैदान तैयार करवाया गया है। इस बार मेले में वॉलीबॉल (शूटिंग), रस्साकशी, जूनियर कबड्डी, कुश्ती, बुजुर्गों की दौड़ और महिलाओं की मटका दौड़ सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
विज्ञापन

मंदिर कमेटी के प्रधान संदीप यादव, सचिव मास्टर अनिल सिसोठिया और प्रेस सचिव मुकेश चौहान ने बताया कि खेल प्रतियोगिताओं के लिए मैदान तैयार करवा दिए गए हैं। तैयारियों में पूर्व प्रधान एवं संरक्षक प्रेमचंद सिसोठिया, सूरत सिंह चेयरमैन, सूबे सिंह पंच, सीताराम, शेर सिंह और विजय सिंह फोरमैन का विशेष सहयोग रहा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 15 से अधिक टीमों के पहुंचने की संभावना है। इनमें से 10 टीमों की एंट्री फीस जमा हो चुकी है। मेले में नारनौल विधायक ओमप्रकाश यादव मुख्यातिथि और मानेसर के वरिष्ठ डिप्टी मेयर प्रवीण यादव विशिष्ट अतिथि होंगे। दोनों विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित करेंगे। विभिन्न खेलों के आयोजन के लिए सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed