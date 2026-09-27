Mahendragarh-Narnaul News: जांच की जगह मिल रही तारीख इलाज के बदले मिल रहा इंतजार

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पेट दर्द, पथरी और पेशाब से जुड़ी समस्याओं के मरीज रोज नागरिक अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर पहले अल्ट्रासाउंड जांच लिखते हैं ताकि सही दवा दी जा सके लेकिन जांच केंद्र पर पहुंचने पर मरीजों को 15 दिन बाद की तारीख मिलती है। विज्ञापन

मजबूरी में कई मरीज बाहर से जांच कराते हैं जबकि गरीब मरीज तारीख का इंतजार करते हैं। संवाद पेट दर्द, पथरी और पेशाब से जुड़ी समस्याओं के मरीज रोज नागरिक अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर पहले अल्ट्रासाउंड जांच लिखते हैं ताकि सही दवा दी जा सके लेकिन जांच केंद्र पर पहुंचने पर मरीजों को 15 दिन बाद की तारीख मिलती है।मजबूरी में कई मरीज बाहर से जांच कराते हैं जबकि गरीब मरीज तारीख का इंतजार करते हैं। संवाद

नारनौल। दर्द लेकर अस्पताल पहुंचे रहे मरीजों को डॉक्टर से सिर्फ पर्ची देकर भेज रहे हैं। नागरिक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए मरीजों को 15 दिन बाद की तारीख थमाई जा रही है जबकि दर्द उसी दिन का है। संसाधनों की कमी और लंबित 500 जांचों के बोझ तले मरीज दर्द निवारक दवाओं के सहारे अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं।