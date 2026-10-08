Mahendragarh-Narnaul News: टैलेंट हंट में छात्राओं ने बिखेरे भारतीय संस्कृति के रंग

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महेंद्रगढ़। राजकीय महिला महाविद्यालय में दो दिवसीय टैलेंट हंट के दूसरे दिन छात्राओं ने नृत्य और संगीत के माध्यम से भारतीय संस्कृति के विविध रंग प्रस्तुत किए। हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी और इंडियन सोलो, शास्त्रीय नृत्य, हरियाणवी लोक नृत्य, समूह नृत्य और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को प्रभावित किया। कार्यक्रम संयोजिका दिव्या सिंह ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोरंजन के साथ भारतीय विरासत और मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम हैं। मंच संचालन वैष्णवी पांडेय ने किया। निर्देशिका डॉ. मिथिलेश यादव ने छात्राओं की प्रतिभा की सराहना की। संवाद