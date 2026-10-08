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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Accused arrested with 1.193 kg of cannabis.

Mahendragarh-Narnaul News: 1.193 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार

Thu, 08 Oct 2026 02:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:46 AM IST
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Accused arrested with 1.193 kg of cannabis.
नारनौल। सीआईए टीम ने छोटा तालाब क्षेत्र से 1 किलो 193 ग्राम गांजे के साथ मंगल चौहान निवासी मोहल्ला फ्रासखाना को गिरफ्तार किया है। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि 6 अक्टूबर को गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी गांजा बेच रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर थैला लिए संदिग्ध युवक को काबू किया। तलाशी में पॉलिथीन से गांजा बरामद हुआ। मंगल चौहान के खिलाफ 15 सितंबर को थाना सिटी में मामला दर्ज हुआ था। उस मामले में पुलिस ने उसके कमरे से छह पेटी शराब और 667 ग्राम गांजा बरामद किया था। आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गया था। संवाद
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