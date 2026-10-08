फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Shri Shyam Janhit Sena distributed study materials at the school.

Mahendragarh-Narnaul News: श्री श्याम जनहित सेना ने स्कूल में बांटी पाठ्य सामग्री

Thu, 08 Oct 2026 02:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Shri Shyam Janhit Sena distributed study materials at the school.
महेंद्रगढ़। श्री श्याम जनहित सेना संगठन की ओर से राजकीय प्राइमरी स्कूल पालडी पनिहारा में विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। संगठन के अध्यक्ष संदीप फौजी ने बताया कि संगठन की ओर से 25 विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। संगठन की ओर से पिछले छह वर्षों से लगातार सामाजिक कार्य कर रहा है जैसे गरीब लड़कियों की शादी में मदद करना गोशाला में मदद करना आदि कार्य कर रहा है। इस अवसर पर संगठन के जिला प्रभारी मंजीत डाबला, ओमप्रकाश, सोमवीर सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed