Mahendragarh-Narnaul News: कृषि विज्ञान केंद्र में सरसों उत्पादन पर किसानों को दिया प्रशिक्षण

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महेंद्रगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से शनिवार को अनुसूचित जाति उप परियोजना, जोधपुर के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें मोड़ी, ऊंची भांडोर और उच्चत गांवों के करीब 30 किसानों ने भाग लिया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार यादव ने आरएच-725, आरएच-1975, आरएच-1424 और आरएच-1706 किस्मों की जानकारी दी। डॉ. नरेंद्र यादव ने सरसों में तना गलन रोग से बचाव के लिए बीज उपचार का प्रदर्शन किया। किसानों को संतुलित खाद, सल्फर और मिट्टी जांच के आधार पर उर्वरक प्रयोग की सलाह दी गई। डॉ. अशोक कुमार ने खेती की लागत का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रेरित किया। संवाद