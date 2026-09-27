Mahendragarh-Narnaul News: आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के विकास पर जोर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:18 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:18 AM IST
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नारनौल। सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की सदस्य भारती सैनी ने कार्यक्रम में पहुंचकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों की गतिविधियों, केंद्र की सुविधाओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। भारती सैनी ने कहा, बच्चों के पोषण, शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समाज और प्रशासन को मिलकर निरंतर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को मिल रही सेवाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर से सुशीला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वंदना सैनी सहित महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। संवाद
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