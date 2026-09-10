Mahendragarh-Narnaul News: माता की चौकी में गूंजे भजन, भक्तों ने लगाए जयकारे

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नारनौल। मोडा वाला मंदिर के समीप सुबह 9:15 बजे से 12:15 बजे तक टाइगर क्लब परिवार की ओर से आयोजित माता की चौकी संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब प्रधान राकेश यादव ने की जबकि चौकी के मुख्य यजमान प्रवीण सैनी, सुनील सैनी सपरिवार रहे। इसके बाद विकास जांगिड़ ने किस से करूं मैं मां की तुलना मां से बड़ा ना कोई, मनीष अरोड़ा ने तू कितनी अच्छी है तू कितनी प्यारी प्यारी है व अनिल लक्खा ने धमाल सुनाकर सभी भक्तजनों को नाचने व भजन गाने पर मजबूर कर दिया। अंत में टाइगर क्लब परिवार के सभी सदस्यों मुख्य यजमान को माता रानी का स्मृति चिह्न भेंट किया। संवाद