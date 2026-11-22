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प्रभात फेरी के मुख्य यजमान मुकेश जिंदल एवं उर्मिला देवी के निवास पर ठाकुर जी की विधिवत पूजा-अर्चना और आरती की गई। यजमान परिवार ने श्रद्धालुओं का चंदन तिलक लगाकर स्वागत किया।प्रभात फेरी में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ढोल-नगाड़ों और बैंड की मधुर धुन पर श्रद्धालु राधे-राधे का संकीर्तन करते हुए आगे बढ़े। प्रभात फेरी गौड़ सभा, आजाद चौक, चामुंडा देवी मंदिर और मेहता चौक से होकर गुजरी। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं और पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया।संगठन की ओर से पिछले चार वर्षों से नियमित रूप से यह धार्मिक आयोजन किया जा रहा है।