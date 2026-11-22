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बाजार में 800 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक के गिफ्ट पैक उपलब्ध हैं। इनमें बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट और पिस्ता सहित कई तरह के सूखे मेवे शामिल हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि शहर की करीब 10 दुकानों पर इस सीजन में 15 लाख रुपये तक का कारोबार हो सकता है।दुकानदार सुमित गोयल ने बताया कि शादी समारोहों में ड्राई फ्रूट उपहार देने का चलन लगातार बढ़ रहा है। ग्राहक अपने बजट और पसंद के अनुसार पैकेट तैयार करवा रहे हैं। आकर्षक पैकिंग के साथ अलग-अलग वैरायटी के ड्राई फ्रूट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।अधिकांश सामान दिल्ली की खारी बावली मार्केट से मंगवाया जाता है। उन्होंने बताया कि शादी समारोहों के अलावा सर्दियों में घरेलू इस्तेमाल के लिए भी लोग सूखे मेवे खरीद रहे हैं। ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी से दुकानदारों को अच्छी बिक्री की उम्मीद है।................शादी समारोहों में ड्राई फ्रूट उपहार देने का चलन बढ़ा है। मिठाइयों की जगह कई लोग आकर्षक पैकिंग में बादाम, काजू और पिस्ता देना पसंद कर रहे हैं। यह उपहार देखने में अच्छा होने के साथ उपयोगी भी रहता है।-नीरज, ग्राहक, बुचौली रोड.................शादी में रिश्तेदारों और परिचितों को देने के लिए ड्राई फ्रूट के पैकेट अच्छा विकल्प हैं। बाजार में अलग-अलग कीमतों के पैकेट उपलब्ध होने से हर व्यक्ति अपने बजट के अनुसार खरीदारी कर सकता है।-प्रवीण, ग्राहक