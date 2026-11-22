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मंडी अटेली। गांव खोड स्थित ग्यारस माता मंदिर में शनिवार से चल रहा दो दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम रविवार को संपन्न हो गया। मंदिर पुजारी जयपाल के सान्निध्य में पूजा-अर्चना और हवन किया गया। इसके बाद जागरण और भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर के बाहर मेले का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक वेद पटवारी ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष परंपरा के अनुसार किया जाता है। इसका उद्देश्य धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ना है। ऐसे आयोजनों से गांव में आपसी भाईचारा और मेलजोल भी बढ़ता है। संवाद