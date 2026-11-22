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जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसकी मजबूती समर्पित कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और पार्टी की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाए। विज्ञापन

बूथ स्तर पर मजबूत संपर्क और नियमित संवाद से ही संगठन को नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने पदाधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ संगठनात्मक जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की अपील की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसकी मजबूती समर्पित कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और पार्टी की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाए।बूथ स्तर पर मजबूत संपर्क और नियमित संवाद से ही संगठन को नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने पदाधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ संगठनात्मक जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की अपील की।

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निजामपुर। भाजपा मंडल की संगठनात्मक बैठक हसनपुर गांव में मंडल अध्यक्ष प्रमोद जांगिड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. यतेंद्र राव, जिला महामंत्री योगेश शास्त्री और मंडल प्रभारी मनीष संघी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।