Mahendragarh-Narnaul News: खेतों का सर्वे हड़ताल में फंसा
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:28 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:28 PM IST
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महेंद्रगढ़। जिले में पटवारियों की हड़ताल ने किसानों का चिंता बढ़ा दी है। करीब 216 पटवारी हड़ताल पर होने से खरीफ फसलों की विशेष गिरदावरी का सर्वे प्रभावित हो रहा है। विभाग को 5 सितंबर तक गिरदावरी पूरी करनी है लेकिन काम की रफ्तार थमने से तय समय में सर्वे पूरा करना चुनौती बन गया है।
इन दिनों खेतों में बाजरा, कपास समेत खरीफ की अन्य फसलें खड़ी हैं। गिरदावरी के दौरान पटवारी खेतों में जाकर फसल, रकबा और अन्य जानकारी दर्ज करते हैं। इसी रिकॉर्ड के आधार पर सरकारी दस्तावेजों में किसानों की फसल और जमीन संबंधी जानकारी अपडेट होती है। हड़ताल लंबी खिंची तो गिरदावरी में और देरी हो सकती है।
फसल बिक्री शेड्यूल बिगड़ने की संभावना
किसान धर्मपाल, अशोक ने सवाल उठाया कि जब पटवारी हड़ताल पर हैं तो खेतों में खड़ी फसलों का सर्वे कैसे पूरा होगा। गिरदावरी में देरी का असर आगे फसल बिक्री, सरकारी योजनाओं और फसल से जुड़े अन्य कार्यों पर पड़ सकता है। अक्तूबर और नवंबर में फसलों की बिक्री को लेकर शेड्यूल जारी किया जाना है। ऐसे में उससे पहले गिरदावरी और फसल संबंधी रिकॉर्ड का समय पर तैयार होना आवश्यक है।
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8 हजार इंतकाल समेत काम अटके
दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के प्रधान सुनील तंवर ने बताया कि 26 और 27 अगस्त को जिला मुख्यालय पर सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। बुधवार को राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 8 हजार इंतकाल, 5 हजार नकल और प्रमाण पत्र संबंधी काम लंबित हैं। एसोसिएशन ने विभागीय और तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग की है।
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इन दिनों खेतों में बाजरा, कपास समेत खरीफ की अन्य फसलें खड़ी हैं। गिरदावरी के दौरान पटवारी खेतों में जाकर फसल, रकबा और अन्य जानकारी दर्ज करते हैं। इसी रिकॉर्ड के आधार पर सरकारी दस्तावेजों में किसानों की फसल और जमीन संबंधी जानकारी अपडेट होती है। हड़ताल लंबी खिंची तो गिरदावरी में और देरी हो सकती है।
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फसल बिक्री शेड्यूल बिगड़ने की संभावना
किसान धर्मपाल, अशोक ने सवाल उठाया कि जब पटवारी हड़ताल पर हैं तो खेतों में खड़ी फसलों का सर्वे कैसे पूरा होगा। गिरदावरी में देरी का असर आगे फसल बिक्री, सरकारी योजनाओं और फसल से जुड़े अन्य कार्यों पर पड़ सकता है। अक्तूबर और नवंबर में फसलों की बिक्री को लेकर शेड्यूल जारी किया जाना है। ऐसे में उससे पहले गिरदावरी और फसल संबंधी रिकॉर्ड का समय पर तैयार होना आवश्यक है।
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8 हजार इंतकाल समेत काम अटके
दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के प्रधान सुनील तंवर ने बताया कि 26 और 27 अगस्त को जिला मुख्यालय पर सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। बुधवार को राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 8 हजार इंतकाल, 5 हजार नकल और प्रमाण पत्र संबंधी काम लंबित हैं। एसोसिएशन ने विभागीय और तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग की है।