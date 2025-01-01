Mahendragarh-Narnaul News: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्ती, पांच के निलंबन की तैयारी

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नगर आयुक्त रणबीर सिंह और जेई विकास शर्मा हड़ताल स्थल पर पहुंचे। नगर आयुक्त ने कर्मचारियों से कहा कि सरकार उनकी मांगें मान चुकी है। उन्होंने हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि हड़ताल जारी रहने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि पहले शांतिपूर्ण धरने और मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान सफाई व्यवस्था को देखते हुए नरमी बरती गई थी, लेकिन अब हड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए नोटिस देने के साथ पांच कर्मचारियों के निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जा रही हइधर, धरने की अध्यक्षता इकाई प्रधान भूपेंद्र सारवान ने की। नगर परिषद में जिलाभर के सफाई कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी समर्थन देने पहुंचे। इस दौरान महापंचायत का आयोजन कर कर्मचारियों ने अपनी मांगें दोहराईं।कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कौशल रोजगार के कर्मचारियों को पालिका सूची में शामिल करना, घर-घर कचरा उठाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना और ठेका प्रथा समाप्त करना शामिल है। कर्मचारियों ने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।कर्मचारियों ने सरकार पर समझौते का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 13 मई 2026 को सरकार और कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ था। यदि इसे समय पर लागू किया जाता तो हड़ताल की नौबत नहीं आती।महापंचायत को अग्निशमन विभाग के इकाई प्रधान गुरदयाल सिंह, जिला प्रधान राहुल सारवान, सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कौशल यादव, सीटू जिला सचिव रोहतास सिंह, जिला संयोजक हरिराम सिंह, किसान नेता धर्मेंद्र, मास्टर शेर सिंह, पूर्व पार्षद सतीश कुमार सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।