प्लास्टिक का कम उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण में दें योगदान : डॉ. अमित

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नारनौल। राजकीय महिला महाविद्यालय के ईको क्लब की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को प्लास्टिक मुक्त जागरूकता रैली और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चल रहे अभियान में 16 एचआर बीएन एनसीसी यूनिट के कैडेट्स ने लोगों को जागरूक किया। जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी एवं महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. अमित चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए गंभीर चुनौती है। एनसीसी प्रभारी डॉ. सुनीता जाखड़ ने एकल-उपयोग प्लास्टिक के स्थान पर टिकाऊ और जैव-अपघटनीय विकल्प अपनाने पर जोर दिया। संवाद