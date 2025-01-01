Mahendragarh-Narnaul News: ऑटो व ई-रिक्शा चालकों व पुलिस के बीच टकराव, आज होगी बातचीत

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चालक मनोज शर्मा ने बताया कि 3 अक्तूबर को वह अपनी भतीजी को परीक्षा दिलाने ई-रिक्शा से जा रहे थे। महावीर चौक पर पुलिसकर्मी ने उनकी चाबी निकाल ली। विरोध करने पर चाबी होमगार्ड साहिल को दे दी गई और उन्हें करीब पौन घंटे तक रोके रखा गया।मशीन न होने पर नांगल चौधरी से मशीन मंगाकर चालान किया गया। मनोज का आरोप है कि उन पर सीएम विंडो की शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है।थाना प्रबंधक के समक्ष शिकायत रखने के बाद ऑटो उचित स्थान पर खड़े करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं शाम को 4 बजे दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर समाधान की बात कही गई थी लेकिन शाम को दोनों पक्षों के बीच बात नहीं हो पाई। अब डीएसपी की ओर से सुबह 11 बजे बुलाया गया है।वर्जन :ऑटो चालकों की शिकायत थी कि होमगार्ड कर्मचारी उन्हें नाजायज परेशान कर रहे हैं लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि एक-दो ई-रिक्शा चालकों ने रेड लाइट क्रॉस की थी, जिस पर कार्रवाई की गई। चालकों को महावीर चौक और बस स्टैंड व प्रमुख चौक पर ऑटो कुछ दूरी पर लगाने की हिदायत दी गई है ताकि जाम की स्थित से बचा जा सकें।