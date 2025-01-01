फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   The school bus has been off the road for 20 days; children are walking 5 km daily to reach school.

Mahendragarh-Narnaul News: 20 दिन से बंद है स्कूल की बस, रोज 5 किमी पैदल चलकर पढ़ने पहुंच रहे बच्चे

Fri, 09 Oct 2026 12:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
The school bus has been off the road for 20 days; children are walking 5 km daily to reach school.
फोटो नंबर- 20निजामपुर ​स्थित स्कूल में छुट्टी के बाद घर जाते बच्चे।
निजामपुर। कस्बे के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में घर से स्कूल और स्कूल से घर लाने-ले जाने वाली बस सेवा 20-22 दिन से बंद है। इससे विद्यार्थियों को रोज 5 किमी पैदल चलकर स्कूल आना-जाना पड़ रहा है। विद्यालय प्रशासन ने रोडवेज महाप्रबंधक को पत्र लिखकर बस सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया था लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
विज्ञापन

विद्यालय में दनचौली सहित आसपास के गांवों से करीब पांच किलोमीटर दूर तक के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। बस बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी छात्राओं और छोटे बच्चों को हो रही है। पैदल आने-जाने में समय और ऊर्जा खर्च होने से उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। विद्यार्थियों ने मांग की है कि बस सेवा दोबारा शुरू की जाए।
विज्ञापन

वर्जन :
पहले एक निजी बस संचालक की ओर से किराए पर बस उपलब्ध कराई जा रही थी लेकिन उसने अचानक सेवा देने से मना कर दिया। इसके बाद रोडवेज महाप्रबंधक को पत्र लिखकर बस सुविधा की मांग की गई लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है।-बिंदु यादव, प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, निजामपुर
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्जन :
मामला संज्ञान में आया है। रूट का निरीक्षण कर जरूरत के अनुसार बस चलाने की योजना बनाई जाएगी।-देवदत्त, महाप्रबंधक, नारनौल डिपो।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें