Mahendragarh-Narnaul News: 20 दिन से बंद है स्कूल की बस, रोज 5 किमी पैदल चलकर पढ़ने पहुंच रहे बच्चे

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विद्यालय में दनचौली सहित आसपास के गांवों से करीब पांच किलोमीटर दूर तक के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। बस बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी छात्राओं और छोटे बच्चों को हो रही है। पैदल आने-जाने में समय और ऊर्जा खर्च होने से उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। विद्यार्थियों ने मांग की है कि बस सेवा दोबारा शुरू की जाए।वर्जन :पहले एक निजी बस संचालक की ओर से किराए पर बस उपलब्ध कराई जा रही थी लेकिन उसने अचानक सेवा देने से मना कर दिया। इसके बाद रोडवेज महाप्रबंधक को पत्र लिखकर बस सुविधा की मांग की गई लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है।वर्जन :मामला संज्ञान में आया है। रूट का निरीक्षण कर जरूरत के अनुसार बस चलाने की योजना बनाई जाएगी।