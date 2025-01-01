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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   The objective of self-defense is not to fight, but to avoid danger: Dr. Mithilesh

आत्मरक्षा का उद्देश्य लड़ाई नहीं, खतरे से बचना : डॉ. मिथिलेश

Fri, 09 Oct 2026 12:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:50 AM IST
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The objective of self-defense is not to fight, but to avoid danger: Dr. Mithilesh
फोटो संख्या:66- राजकीय महिला  महाविद्यालय महेंद्रगढ़ में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाते को
महेंद्रगढ़ में छात्राओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और सुरक्षित बनाने के लिए चल रहे आत्मरक्षा प्रशिक्षण के चौथे दिन उन्हें आपात स्थिति में बचाव की व्यावहारिक तकनीकें सिखाई गईं। कोच लोकेश सैनी ने पैरों व शरीर की मदद से हमलावर से दूरी बनाने, दबाव की स्थिति से सुरक्षित निकलने और कठिन परिस्थिति में सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के तरीके बताए। महिला प्रकोष्ठ अधिकारी डॉ. मिथिलेश यादव ने कहा कि आत्मरक्षा का उद्देश्य लड़ाई करना नहीं, बल्कि खतरे से बचकर मदद लेना है। प्रशिक्षण में छात्राओं का आत्मविश्वास, सतर्कता और साहस बढ़ाने पर जोर दिया गया। अनुराधा, दिव्या, भूमिका, मनीषा, वैष्णवी व हिमांशी मौजूद रहीं। संवाद
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