विज्ञापन



मुख्य वक्ता जिला संयोजक अभियंता पवन कोथल ने कहा कि रविदास जी ने समाज को जाति-पाति, ऊंच-नीच व भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। विज्ञापन

इस अवसर पर डॉ. संजय शर्मा, राम सिंह मधुर व शिक्षाविद डॉ. जितेंद्र भारद्वाज व भीमसेन शर्मा सहित समस्त स्टफ सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता जिला संयोजक अभियंता पवन कोथल ने कहा कि रविदास जी ने समाज को जाति-पाति, ऊंच-नीच व भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।इस अवसर पर डॉ. संजय शर्मा, राम सिंह मधुर व शिक्षाविद डॉ. जितेंद्र भारद्वाज व भीमसेन शर्मा सहित समस्त स्टफ सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

नारनौल। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जन्म जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ बुधवार को हुआ। संत रविदास जयंती आयोजन समिति व प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट के सहयोग से राव का मोहल्ला में व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया।