Mahendragarh-Narnaul News: नलापुर जैन मंदिर में बच्चों को सिखाई पूजा-विधि, धार्मिक प्रतियोगिताओं में लिया भाग

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शिविर का आयोजन आचार्य 108 विद्यासागर महामुनिराज से दीक्षित आचार्य 108 आर्जव सागर महाराज के शिष्य मुनि 108 महात सागर महाराज, मुनि 108 विभोर सागर महाराज और मुनि 108 सानंद सागर महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। शिविर का संचालन ब्रह्मचारिणी दीदी चेतना और ब्रह्मचारी भैया डॉ. विजय जैन कर रहे हैं।शिविर में बच्चों को मूल सूत्र, तत्वज्ञान, काव्य पाठ, कथा पाठ, पूजन-विधि और अनुशासन की शिक्षा दी जा रही है। धार्मिक ज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी करवाई गईं। इसके साथ ही प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए लकी ड्रॉ आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य बच्चों में धार्मिक संस्कार, अनुशासन और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना है।