Mahendragarh-Narnaul News: राधे-राधे के जयकारों से गूंजा चौधरियान
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:29 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:29 PM IST
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नारनौल। श्री राधा कृष्ण प्रभात फेरी संगठन की ओर से रविवार को मोहल्ला चौधरियान से प्रभात फेरी निकाली गई। यजमान अनुप चौधरी ने परिवार के साथ ठाकुर जी की आरती कर शुभारंभ किया। ढोल-मंजीरों की धुन पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने राधे-राधे का संकीर्तन किया। बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग भक्ति में झूमते नजर आए। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का स्वागत किया। महिलाओं ने भजन-कीर्तन और नृत्य किया। संगठन ने गोसेवा का संदेश भी दिया। अंत में आरती के बाद प्रसाद बांटा गया। अनुप चौधरी ने कहा- प्रभात फेरी से श्रद्धालुओं में भक्ति और सेवा भावना मजबूत होती है। संगठन ने बताया कि 4 सितंबर को जन्माष्टमी पर भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। संवाद
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