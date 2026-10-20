Mahendragarh-Narnaul News: रामलीला में गूंजे जय श्रीराम के जयकारे, कुंभकरण और मेघनाद का हुआ वध

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महेंद्रगढ़ की श्री हनुमान रामलीला में भगवान श्रीराम और कुंभकरण के बीच भयंकर युद्ध दिखाया गया। युद्ध के दौरान भगवान राम ने कुंभकरण का वध कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मेघनाद मारा गया। साथ ही अहिरावण वध की लीला का भी मंचन किया गया।रामलीला प्रधान राजेश सैनी ने बताया कि राम की भूमिका रेविन गोरा, लक्ष्मण की प्रथम भारद्वाज, रावण की रमेश शर्मा जाटवास वाले, हनुमान की कमल सैनी, विभीषण की रामौतार खन्ना, अंगद की भविष्य सैनी, सुग्रीव की रोहन सैनी, मेघनाद की पुनीत भारद्वाज और कुंभकरण की श्रीनिवास ने निभाई। अप्सरा नृत्य के दौरान निशु डांसर ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का ध्यान खींचा। इस मौके पर निदेशक मोनू सैन सहित कई लोग मौजूद रहे।वहीं, कनीना की श्री आदर्श रामलीला कमेटी की 13 दिवसीय रामलीला के 13वें दिन सोमवार रात मेघनाद, कुंभकरण और अहिरावण वध की लीलाएं दिखाई गईं। मेघनाद ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन दोनों अस्त्र निष्फल रहे। अंत में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैलाश मित्तल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मंच संचालन दिनेश यादव, नरेंद्र पिन्नू मित्तल और गुड्डू चौधरी ने किया। कलाकारों के अभिनय को दर्शकों ने सराहा।