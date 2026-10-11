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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Chandigarh-Bandra service cancelled; four trains running from Narnaul to Sarai Rohilla operated smoothly.

Mahendragarh-Narnaul News: चंडीगढ़-बांद्रा रही रद्द, नारनौल से सराय रोहिल्ला जाने वाली चार ट्रेनें चलीं सुचारू

Sun, 11 Oct 2026 02:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:24 AM IST
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Chandigarh-Bandra service cancelled; four trains running from Narnaul to Sarai Rohilla operated smoothly.
फोटो नंबर- 21नारनौल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते यात्री। संवाद
नारनौल। सुबह 7:40 बजे जिस ट्रेन के आने का इंतजार था, वह आई ही नहीं। स्टेशन पर पहुंचे यात्री इधर-उधर पूछताछ करते रहे और आखिर में निराश होकर लौटना पड़ा। सीजेपी के प्रदर्शन के चलते दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया था। इसी कारण चंडीगढ़-बांद्रा ट्रेन रद्द रही और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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चंडीगढ़-बांद्रा ट्रेन प्रत्येक सप्ताह के वीरवार को बांद्रा से चंडीगढ़ के लिए चलती है और नारनौल स्टेशन पर शुक्रवार सुबह 7:40 बजे तक पहुंचती है। हालांकि शुक्रवार को नारनौल होते हुए दिल्ली जाने वाली चार ट्रेनें रूणीचा एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, दौराई-टनकपुर एक्सप्रेस और चेतक एक्सप्रेस सुचारू रूप से चलीं।
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इसलिए चलीं ये चार ट्रेनें :
उत्तर रेलवे के अंतर्गत संचालित और दिल्ली पहुंचने व दिल्ली को पार करने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया था। नारनौल होकर चलने वाली ये चारों ट्रेनें उत्तर-पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आती हैं और दिल्ली जंक्शन से पहले सराय रोहिल्ला स्टेशन तक ही चलती हैं। वहीं चंडीगढ़-बांद्रा ट्रेन दिल्ली को पार कर चंडीगढ़ तक जाती है।
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ट्रेन रद्द होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं रविवार को चंडीगढ़ से बांद्रा के लिए चलने वाली ट्रेन जो नारनौल स्टेशन पर दोपहर 2:40 बजे तक पहुंचती है, चलेगी या नहीं, इसे लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।-गणेश शर्मा, प्रधान, दैनिक रेल यात्री एवं जन कल्याण संघ, नारनौल।

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नारनौल से कई यात्री ऐसे भी हैं जो रेवाड़ी जंक्शन से दिल्ली के लिए संचालित ट्रेन से दिल्ली जाते हैं लेकिन रेवाड़ी जंक्शन से रद्द ट्रेन के कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ा।-पूनम फौजदार, मोहल्ला मिश्रवाड़ा।
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