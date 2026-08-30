Mahendragarh-Narnaul News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुने पीएम के विचार
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:40 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:40 PM IST
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नारनौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ का 137वां संस्करण रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिले के विभिन्न बूथों पर सामूहिक रूप से सुना। जिला अध्यक्ष डॉ. यतेंद्र राव, जिला प्रभारी वरुण श्योरान, नारनौल विधायक ओमप्रकाश, महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव और पूर्व मंत्री डॉ. अभय सिंह समेत कई पदाधिकारी अलग-अलग स्थानों पर मौजूद रहे। संवाद
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