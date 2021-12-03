Mahendragarh-Narnaul News: बिजली व्यवस्था निजी हाथों में देने का विरोध तेज

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उन्होंने इसे कर्मचारी, उपभोक्ता और जनहित के खिलाफ बताया। कर्मचारियों ने विधायक से मांग की कि वे मानसून सत्र में यह मुद्दा जोर-शोर से उठाएं और प्रस्ताव रद्द कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंअनिल यादव ने कहा कि निजी कंपनियां ज्यादा कमाई वाले औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों पर ध्यान देंगी। इससे सरकारी बिजली निगमों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसका असर गांवों, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ने की आशंका है।कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि बिजली वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में देने का विरोध जारी रहेगा। इस दौरान कई बिजली कर्मचारी मौजूद रहे।