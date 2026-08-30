जेरपुर समेत तीन अंडरपास के लिए जल्द मिलेगा बजट : विधायक

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महेंद्रगढ़। भाजपा विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि विधानसभा में जवाहर नगर, जेरपुर और बुचावास अंडरपास के लिए बजट जारी करने का मामला प्रमुखता से उठाया है। सरकार से जल्द बजट मंजूर होने की उम्मीद है। विधायक ने कहा कि अंडरपास के मुद्दे पर कुछ लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीनों अंडरपास की मांग विधानसभा में रखी गई है। यह मामला केंद्र सरकार और रेलवे से जुड़ा है व प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जल्द केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर अंडरपास के साथ महेंद्रगढ़ क्षेत्र में ट्रेनों के ठहराव और रेलवे से जुड़े अन्य कार्यों की मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ सब-डिपो को बेस और स्टाफ मिल चुका है व काम शुरू हो गया है। क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा। संवाद