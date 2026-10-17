Mahendragarh-Narnaul News: मां कालरात्रि के जयकारों से गूंजा भूरा भवानी मंदिर

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पुजारी सांवरमल शर्मा, रतन लाल शर्मा और राजू ने बताया कि मां कालरात्रि को साहस और शक्ति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उनकी पूजा से भय और संकट दूर होते हैं। इस दिन गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है।मंदिर कमेटी के प्रधान संदीप यादव, प्रेस सचिव मुकेश चौहान और महंत शक्तिनाथ ने बताया कि अंबाला, सिरसा, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, दिल्ली और जयपुर सहित कई शहरों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों ने माता के दर्शन कर सुख-शांति और खुशहाली की कामना की। संवाद