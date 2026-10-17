Mahendragarh-Narnaul News: मां कालरात्रि के जयकारों से गूंजा भूरा भवानी मंदिर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:57 PM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:57 PM IST
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महेंद्रगढ़। शारदीय नवरात्र के सातवें दिन श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। माता भूरा भवानी मंदिर में सुबह से ही भक्त ध्वजा लेकर पहुंचे। जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया।
पुजारी सांवरमल शर्मा, रतन लाल शर्मा और राजू ने बताया कि मां कालरात्रि को साहस और शक्ति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उनकी पूजा से भय और संकट दूर होते हैं। इस दिन गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है।
मंदिर कमेटी के प्रधान संदीप यादव, प्रेस सचिव मुकेश चौहान और महंत शक्तिनाथ ने बताया कि अंबाला, सिरसा, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, दिल्ली और जयपुर सहित कई शहरों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों ने माता के दर्शन कर सुख-शांति और खुशहाली की कामना की। संवाद
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पुजारी सांवरमल शर्मा, रतन लाल शर्मा और राजू ने बताया कि मां कालरात्रि को साहस और शक्ति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उनकी पूजा से भय और संकट दूर होते हैं। इस दिन गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है।
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मंदिर कमेटी के प्रधान संदीप यादव, प्रेस सचिव मुकेश चौहान और महंत शक्तिनाथ ने बताया कि अंबाला, सिरसा, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, दिल्ली और जयपुर सहित कई शहरों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों ने माता के दर्शन कर सुख-शांति और खुशहाली की कामना की। संवाद
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