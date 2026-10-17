Mahendragarh-Narnaul News: 51 फुट ऊंचा रावण बनेगा नारनौल के दशहरे की शान
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:58 PM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:58 PM IST
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नारनौल। दशहरा पर्व को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार नई अनाज मंडी में 51 फुट ऊंचा रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र रहेगा। राजस्थान के कोटपुतली से आए कारीगर निजामपुर रोड पर इस पुतले को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। पुतले की कीमत करीब सवा लाख रुपये बताई गई है। रावण दहन से पहले रंग-बिरंगी आतिशबाजी भी की जाएगी।
पुतला बना रहे कारीगर सुनील, अशोक और योगेश ने बताया कि इसमें करीब 200 पटाखे लगाए गए हैं। पुतले के सिर और हाथों पर लगाई गई रंग-बिरंगी फिरकियां भी खास आकर्षण रहेंगी। ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और अब सिर्फ पेंटिंग बाकी है। इसके बाद दशहरे की सुबह पुतले को नई अनाज मंडी में खड़ा किया जाएगा।
इसके अलावा श्री धार्मिक रामलीला ट्रस्ट, चांदूवाड़ा के साथ भगवान सूर्य नारायण का डोला भी निकाला जाएगा। दशहरे को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह है और आयोजन समितियां तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं।
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शहर में दो जगह होगा रावण दहन
दशहरे पर शहर में अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। सनातन धर्म सभा की ओर से धार्मिक रामलीला चांदुवाड़ा के पात्रों के साथ नई अनाज मंडी में रावण दहन किया जाएगा। वहीं पुरानी अनाज मंडी रामलीला के पात्रों के साथ आदर्श सनातन धर्म ड्रामेटिक क्लब की ओर से शोभासागर पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा।
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पुतला बना रहे कारीगर सुनील, अशोक और योगेश ने बताया कि इसमें करीब 200 पटाखे लगाए गए हैं। पुतले के सिर और हाथों पर लगाई गई रंग-बिरंगी फिरकियां भी खास आकर्षण रहेंगी। ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और अब सिर्फ पेंटिंग बाकी है। इसके बाद दशहरे की सुबह पुतले को नई अनाज मंडी में खड़ा किया जाएगा।
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इसके अलावा श्री धार्मिक रामलीला ट्रस्ट, चांदूवाड़ा के साथ भगवान सूर्य नारायण का डोला भी निकाला जाएगा। दशहरे को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह है और आयोजन समितियां तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं।
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शहर में दो जगह होगा रावण दहन
दशहरे पर शहर में अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। सनातन धर्म सभा की ओर से धार्मिक रामलीला चांदुवाड़ा के पात्रों के साथ नई अनाज मंडी में रावण दहन किया जाएगा। वहीं पुरानी अनाज मंडी रामलीला के पात्रों के साथ आदर्श सनातन धर्म ड्रामेटिक क्लब की ओर से शोभासागर पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा।