फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   A 51-foot-tall Ravana will be the highlight of the Dussehra celebrations in Narnaul.

Mahendragarh-Narnaul News: 51 फुट ऊंचा रावण बनेगा नारनौल के दशहरे की शान

Sat, 17 Oct 2026 10:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:58 PM IST
विज्ञापन
A 51-foot-tall Ravana will be the highlight of the Dussehra celebrations in Narnaul.
फोटो नंबर-16रावण का पुतला तैयार करने में जुटे कारीगर। संवाद
नारनौल। दशहरा पर्व को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार नई अनाज मंडी में 51 फुट ऊंचा रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र रहेगा। राजस्थान के कोटपुतली से आए कारीगर निजामपुर रोड पर इस पुतले को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। पुतले की कीमत करीब सवा लाख रुपये बताई गई है। रावण दहन से पहले रंग-बिरंगी आतिशबाजी भी की जाएगी।
विज्ञापन

पुतला बना रहे कारीगर सुनील, अशोक और योगेश ने बताया कि इसमें करीब 200 पटाखे लगाए गए हैं। पुतले के सिर और हाथों पर लगाई गई रंग-बिरंगी फिरकियां भी खास आकर्षण रहेंगी। ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और अब सिर्फ पेंटिंग बाकी है। इसके बाद दशहरे की सुबह पुतले को नई अनाज मंडी में खड़ा किया जाएगा।
विज्ञापन

इसके अलावा श्री धार्मिक रामलीला ट्रस्ट, चांदूवाड़ा के साथ भगवान सूर्य नारायण का डोला भी निकाला जाएगा। दशहरे को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह है और आयोजन समितियां तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

शहर में दो जगह होगा रावण दहन
दशहरे पर शहर में अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। सनातन धर्म सभा की ओर से धार्मिक रामलीला चांदुवाड़ा के पात्रों के साथ नई अनाज मंडी में रावण दहन किया जाएगा। वहीं पुरानी अनाज मंडी रामलीला के पात्रों के साथ आदर्श सनातन धर्म ड्रामेटिक क्लब की ओर से शोभासागर पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed