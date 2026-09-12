Mahendragarh-Narnaul News: भैंस नहलाने गए 75 वर्षीय बुजुर्ग की जोहड़ में डूबने से मौत

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घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उदय सिंह की तलाश शुरू कर दी। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को भी दी। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से काफी प्रयास किया और उदय सिंह को जोहड़ से बाहर निकाला। हालांकि, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।डायल 112 में तैनात भीम सिंह ने बताया कि जोहड़ में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। ग्रामीणों की सहायता से शव को पानी से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को आगे की कार्रवाई के लिए नांगल चौधरी स्थित अस्पताल भेज दिया गया।पुलिस के अनुसार, मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस घटना को लेकर जानकारी जुटा रही है। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार उदय सिंह रोजमर्रा की तरह पशु को नहलाने के लिए जोहड़ पर गए थे।