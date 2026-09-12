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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   75-year-old man drowns in village pond while bathing buffalo

Mahendragarh-Narnaul News: भैंस नहलाने गए 75 वर्षीय बुजुर्ग की जोहड़ में डूबने से मौत

Sat, 12 Sep 2026 02:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:21 AM IST
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75-year-old man drowns in village pond while bathing buffalo
नांगल चौधरी। गांव नांगल नुनिया में शुक्रवार को जोहड़ में डूबने से उदय सिंह मीणा (75) की मौत हो गई। उदय रोज की तरह अपनी भैंस को नहलाने के लिए गांव के जोहड़ की ओर गए थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह जोहड़ के गहरे पानी में जा गिरे। देखते ही देखते वह पानी में डूब गए।
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घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उदय सिंह की तलाश शुरू कर दी। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को भी दी। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से काफी प्रयास किया और उदय सिंह को जोहड़ से बाहर निकाला। हालांकि, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
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डायल 112 में तैनात भीम सिंह ने बताया कि जोहड़ में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। ग्रामीणों की सहायता से शव को पानी से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को आगे की कार्रवाई के लिए नांगल चौधरी स्थित अस्पताल भेज दिया गया।
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पुलिस के अनुसार, मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस घटना को लेकर जानकारी जुटा रही है। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार उदय सिंह रोजमर्रा की तरह पशु को नहलाने के लिए जोहड़ पर गए थे।
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