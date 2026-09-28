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Kurukshetra News: पिहोवा में दो दिन में दो सड़क हादसे, दो लोगों की गई जान

Mon, 28 Sep 2026 02:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:45 AM IST
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Two road accidents in two days in Pehowa; two people lost their lives.
पिहोवा।  अंकित। फाइल फोटो
पिहोवा। कस्बा में लगातार दो हादसों ने दो युवाओं की जिंदगी छीन ली, जिससे परिवारों में मातम पसर गया। एक हादसा पटियाला रोड पर हुआ तो दूसरा अनाजमंडी के समीप हुआ। दोनों ही हादसे ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने
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से हुए।
रविवार को पटियाला रोड पर कलसा मोड़ के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार 20 वर्षीय अंकित की मौत हो गई जबकि उसका चचेरा भाई नवदीप घायल हो गया। हादसे के बाद वे दोनों काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे। वहां से गुजर रहे राहगीरों में से किसी ने भी उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया।
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किसी तरह परिजनों का पता चला तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। गांव कलसा का रहने वाला अंकित दो बहनों का इकलौता भाई था जो बीए की पढ़ाई कर रहा था। दोनों भाई खेत जाने के लिए बाइक पर निकले थे। इसी दौरान उन्हें एक ट्रैक्टर-ट्राली ने टक्कर मार दी।
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काफी देर बाद परिवारजनों के पास सूचना आई कि कलसा मोड़ पर हादसा हो गया है। परिवार के लोग तुरंत मौके की तरफ गए। वे वहां पहुंचे तो बाइक सड़क पर गिरी हुई थी। काफी देर से दोनों भाई सड़क पर पड़े थे। एसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।
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