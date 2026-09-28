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Kurukshetra News: छठ महोत्सव की तैयारी और जिम्मेदारियों पर की बैठक

Mon, 28 Sep 2026 02:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:46 AM IST
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Meeting held regarding preparations and responsibilities for the Chhath festival.
कुरुक्षेत्र। कार्यकारिणी की बैठक करते पूर्वांचल समाज महासभा के पदा​धिकारी एवं सदस्य। स्वयं
कुरुक्षेत्र। पूर्वांचल समाज महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को पिपली रोड स्थित निजी होटल में हुई। इसमें हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदेशाध्यक्ष संतोष पासवान ने बताया कि 15 नवंबर को छठ महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। यह महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति आयोजित होगा। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। प्रतिनिधियों से आह्वान किया गया कि वे अपने जिलों में कमेटी बनाएं।
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यह कमेटी कुरुक्षेत्र छठ महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होगी, इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है। मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों ने बैठक में श्रमिकों की समस्याओं को भी उठाया। पासवान ने आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही यूनियन प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष समस्याएं रखेंगे। इन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
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बैठक में कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कैंथल, ढांड, पूंडरी, शाहाबाद, बराड़ा, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, कोहंड, लाडवा और रादौर के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्याम भगत, सुनील शर्मा, श्याम बच्चन, लाल बहादुर कुशवाहा, अर्जुन पासवान, दिलीप राय और दीपक शाक्य भी उपस्थित थे। अमित, अनिल पासवान, सर्वेश राय, दिलीप महतो, संजीव पासवान और कैलाश चौधरी भी बैठक में शामिल रहे। दिनेश, महेंद्र, शिवकुमार, देवेंद्र यादव और विजय यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
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