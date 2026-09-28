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Kurukshetra News: पूर्व राज्यमंत्री ने जाना हादसे में घायल लोगों का हाल

Mon, 28 Sep 2026 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:44 AM IST
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Former Minister of State inquired about the condition of those injured in the accident.
कुरुक्षेत्र। तीन दिन पहले ढांड रोड पर गांव पिंडारसी-पबनावा के पास हादसे में घायल हुए लोग अभी भी जिला नागरिक व एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने शनिवार को इनसे मुलाकात की। उन्होंने प्रत्येक घायल मरीज के पास जाकर उनसे बातचीत की और हादसे के बारे में जानकारी ली। उन्होंने घायलों को ढांढस बंधाया और कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिल रही दवाइयों, खाने-पीने और अन्य सुविधाओं के बारे में भी फीडबैक लिया, इसके साथ ही उन्होंने सिविल सर्जन और मौके पर मौजूद डॉक्टरों की टीम को कहा कि घायलों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। सभी घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाया जाए। प्रदेश सरकार की तरफ से इलाज में हर संभव मदद दी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक है। इस हादसे ने कई परिवारों को गहरा जख्म दिया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट की।
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उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। यहां बता दें इस हादसे में छह लोगों की जान चली गई थी। जबकि कई लोग घायल हो गए थे।
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