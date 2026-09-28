Kurukshetra News: खोदाई के दाैरान नलवी गांव के खेत में मिली पुरानी संरचना

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यह एक फीट चौड़ी और 3 फीट लंबी है। ग्रामीणों के अनुसार, तारा सिंह का परिवार 30 सालों से यहां खेती कर रहा है। संरचना की दीवारों पर खांचे बने हैं। ग्रामीण इसे 200 साल पुराना निर्माण मान रहे हैं। ग्रामीण बलकार सिंह, मनजीत का कहना है कि गांव में अक्सर चर्चा रहती है कि पुल के पास किसी खेत में काफी पुरानी गोगामेड़ी जमीन में दबी हुई है लेकिन यह किसी को पता नहीं कि वह किस खेत में दबी है, इसके लिए कभी खोदाई के प्रयास भी नहीं किए गए लेकिन तारा सिंह के खेत में पीपल के पेड़ के पास खोदाई के दौरान यह निर्माण मिला है, जिसके प्रति लोगों में आस्था देखने को मिली है।

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कुरुक्षेत्र। नलवी गांव के खेतों में खोदाई के दौरान एक पुरानी संरचना मिली है। लोग इसे गोगाजी का चमत्कार मानकर गोगामेड़ी का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए ग्रामीण राजस्थान के गोगा जी धाम से दो ईंटें लाए हैं। यह संरचना तारा सिंह के खेतों में करीब 12 फीट की खोदाई पर मिली। इसमें छोटी ईंटों और चूने की चिनाई से बना ढांचा है।